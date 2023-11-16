105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr

ÖGG 105. Temel Eğitim sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim'de gerçekleşen sınav, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımına yönelikdi. Adaylar, sınav sonuçlarının Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek olmasını bekliyor. Başarılı olmak için adayların temel silahsız sınav puan ortalamasının en az 60, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?