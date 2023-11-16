105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr
ÖGG 105. Temel Eğitim sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim'de gerçekleşen sınav, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımına yönelikdi. Adaylar, sınav sonuçlarının Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek olmasını bekliyor. Başarılı olmak için adayların temel silahsız sınav puan ortalamasının en az 60, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü?
ÖGG 105. Temel Eğitim sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21 Ekim'de gerçekleşen sınav, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımına yönelikdi. Adaylar, sınav sonuçlarının Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek olmasını bekliyor. Başarılı olmak için adayların temel silahsız sınav puan ortalamasının en az 60, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü?
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Kasım cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.
105. ÖGG sınav sonuçları açıklandığında sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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- 105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr
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