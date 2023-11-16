34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO), 12 farklı kadro için yüksek maaşla toplamda 49 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruları kabul eden kurum, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını aramakta. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylara, sendikaya üyelikleri durumunda Brüt Ücret (Sosyal Yardım ve 112 günlük brüt çıplak ücret tutarında ikramiye dahil) olarak ayda yaklaşık 37 bin TL ödeme yapacak. Ayrıca, günlük net ücrete ise 108,39 TL/Gün yemek ücreti ekleyeceği belirtildi. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 13 Kasım'da başladı. Adaylar 17 Kasım 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya devam edecek.