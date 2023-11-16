34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO), 12 farklı pozisyon için değişen maaşlarla personel alımı gerçekleştirecek. En düşük maaş 34 bin TL, en yüksek maaş ise 37 bin TL olarak belirlendi. İlan edilen kadrolara İŞKUR üzerinden yapılan başvuruları kabul eden TPAO, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını arıyor. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte başvuru ekranı ve detaylar…
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO), 12 farklı kadro için yüksek maaşla toplamda 49 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruları kabul eden kurum, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını aramakta. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylara, sendikaya üyelikleri durumunda Brüt Ücret (Sosyal Yardım ve 112 günlük brüt çıplak ücret tutarında ikramiye dahil) olarak ayda yaklaşık 37 bin TL ödeme yapacak. Ayrıca, günlük net ücrete ise 108,39 TL/Gün yemek ücreti ekleyeceği belirtildi. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 13 Kasım'da başladı. Adaylar 17 Kasım 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TPAO personel alımı haberi için İŞKUR açık ilanlar esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKİYE PETROLLERİ A.O." yazarak ara ikonuna tıklayın. Karşınıza alım yapılacak kadrolar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilan giriş yaparak e devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLARI!
İŞKUR İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Tekniker alım ilanı
İŞKUR Lojistik Meslek Elemanı alım ilanı
İŞKUR Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu alım ilanı
İŞKUR Harita Teknisyeni alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı
İŞKUR Muhasebe Meslek Elemanı alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı
İŞKUR Tesis Yöneticisi alım ilanı
İŞKUR Büro Memuru alım ilanı
İŞKUR Arşivci alım ilanı
İŞKUR Teknisyen Ve Teknikerler alım ilanı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!
- Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
- 666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
- Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr
- 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
- Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
- Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
- Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?
- VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...