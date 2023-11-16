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34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO), 12 farklı pozisyon için değişen maaşlarla personel alımı gerçekleştirecek. En düşük maaş 34 bin TL, en yüksek maaş ise 37 bin TL olarak belirlendi. İlan edilen kadrolara İŞKUR üzerinden yapılan başvuruları kabul eden TPAO, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını arıyor. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte başvuru ekranı ve detaylar…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO), 12 farklı kadro için yüksek maaşla toplamda 49 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruları kabul eden kurum, adaylardan en az 60 KPSS puanı şartını aramakta. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylara, sendikaya üyelikleri durumunda Brüt Ücret (Sosyal Yardım ve 112 günlük brüt çıplak ücret tutarında ikramiye dahil) olarak ayda yaklaşık 37 bin TL ödeme yapacak. Ayrıca, günlük net ücrete ise 108,39 TL/Gün yemek ücreti ekleyeceği belirtildi. Bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 13 Kasım'da başladı. Adaylar 17 Kasım 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya devam edecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TPAO personel alımı haberi için İŞKUR açık ilanlar esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKİYE PETROLLERİ A.O." yazarak ara ikonuna tıklayın. Karşınıza alım yapılacak kadrolar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilan giriş yaparak e devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLARI!

İŞKUR İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı alım ilanı

İŞKUR Teknisyen ve Tekniker alım ilanı

İŞKUR Lojistik Meslek Elemanı alım ilanı

İŞKUR Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu alım ilanı

İŞKUR Harita Teknisyeni alım ilanı

İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı

İŞKUR Muhasebe Meslek Elemanı alım ilanı

İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı

İŞKUR Tesis Yöneticisi alım ilanı

İŞKUR Büro Memuru alım ilanı

İŞKUR Arşivci alım ilanı

İŞKUR Teknisyen Ve Teknikerler alım ilanı

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