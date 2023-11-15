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ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Temel Eğitim ve 81 Yenileme ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 15.11.2023
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ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Temel Eğitim ve 81 Yenileme ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?

ÖGG 105. Temel Eğitim sınavının 21 Ekim'de gerçekleştirilmesinin ardından, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımına başvuran adaylar, sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanacak. Adaylar, sınavda toplam 100 soruyla karşılaşırken, her doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilecek. Peki  ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?

ÖGG 105. Temel Eğitim sınavının 21 Ekim'de gerçekleştirilmesinin ardından, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımına başvuran adaylar, sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanacak. Adaylar, sınavda toplam 100 soruyla karşılaşırken, her doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak?

ÖGG 105. TEMEL EĞİTİM SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Kasım cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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