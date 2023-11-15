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YTÜ KPSS 50 puan ile personel arıyor! Büro Personeli, Kütüphaneci, Spor Uzmanı, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Teknisyen alımı başladı.

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 15.11.2023
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YTÜ KPSS 50 puan ile personel arıyor! Büro Personeli, Kütüphaneci, Spor Uzmanı, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Teknisyen alımı başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan üniversite en az lise mezunu adaylar arasından personel temini sağlayacak. İşte detaylar…

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