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TEDAŞ personel alımı yapılacak! KPSS puan şartı ve merak edilen detaylar belli oldu

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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TEDAŞ personel alımı yapılacak! KPSS puan şartı ve merak edilen detaylar belli oldu

TEDAŞ personel alım ilanı yayınladı. Müfettiş kadrosu bünyesinde yapılacak alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada sınav düzenlenecek. İşte başvuru şartları…

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