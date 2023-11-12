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Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

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Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

Kızılay, KPSS şartını aramadan 10 farklı ilde ve toplamda 26 farklı kadro için personel alımına devam ediyor. Başvuru koşulları ve süreci ile ilgili önemli ayrıntıları resmi kariyer sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşan kurum, online başvuruları da kabul etmeye başladı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...

Kızılay, Kasım ayında da personel alımı konusundaki kararlılığını sürdürüyor. KPSS puan şartı olmaksızın 26 farklı kadro için istihdam sağlayacaklarını duyuran kurum, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları ilan ettiğini gözlemliyoruz. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

- Proje Sorumlusu

- Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı

- PSS ve Koruma Sorumlusu

- Koruma Sorumlusu

- Sosyal Yardım Sorumlusu

- Psikolog

- Klinik Psikolog

- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- Hemşirelik (Kızılay Bakım A.Ş.)

- Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.)

- Doktor (DRKHGM23-2)

- ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- Makine Bakım Teknikeri (İçecek A.Ş.)

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