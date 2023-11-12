Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

Kızılay, Kasım ayında da personel alımı konusundaki kararlılığını sürdürüyor. KPSS puan şartı olmaksızın 26 farklı kadro için istihdam sağlayacaklarını duyuran kurum, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları ilan ettiğini gözlemliyoruz. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.