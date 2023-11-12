Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı
Kızılay, KPSS şartını aramadan 10 farklı ilde ve toplamda 26 farklı kadro için personel alımına devam ediyor. Başvuru koşulları ve süreci ile ilgili önemli ayrıntıları resmi kariyer sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşan kurum, online başvuruları da kabul etmeye başladı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...
Kızılay, Kasım ayında da personel alımı konusundaki kararlılığını sürdürüyor. KPSS puan şartı olmaksızın 26 farklı kadro için istihdam sağlayacaklarını duyuran kurum, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları ilan ettiğini gözlemliyoruz. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar...
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.
Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.
KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
- Proje Sorumlusu
- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- Hemşirelik (Kızılay Bakım A.Ş.)
- Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.)
- Doktor (DRKHGM23-2)
- ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TSK 2 BİN 248 Astsubay alımı yapıyor! KPSS 60 puanı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olabilecek
- AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!
- HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
- Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
- Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi
- Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
- 5000 TL emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara yatacak! Tahsis numarasına göre SGK ödeme günleri...