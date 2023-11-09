09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Bakanlık lise mezunu güvenlik ve şoför alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar belli oldu!

Bakanlık lise mezunu güvenlik ve şoför alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar belli oldu!

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
Bakanlık lise mezunu güvenlik ve şoför alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar belli oldu!

Dışişleri Bakanlığı, lise mezunu adaylar arsından güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları duyuran kurum en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA