Lise mezunu itfaiye eri alımı başladı! KPSS 60 ve B sınıfı ehliyete sahip olma şartı aranıyor! İşte başvuru şekli…
Mersin Büyükşehir Belediyesi en az 60 KPSS puan ile 50 adet itfaiye eri alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Belediye en az lise mezunu ve B sınıfı ehliyeti bulunana adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte ayrıntılar…
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak üzere 50 itfaiye eri alımı yapmaya başladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylara ise sizler için haberimizde yer verdik.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuruları 6 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar www.mersin.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet vesikalık fotoğraf
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Puanı 1 İtfaiye Eri GİH 10 40 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P93 En az 60 Puan 2 İtfaiye Eri GİH 10 10 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise ve dengi okul) mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/Kadın P94 En az 60 Puan
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
2. 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları
4. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
5. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
6. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
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