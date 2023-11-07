Lise mezunu itfaiye eri alımı başladı! KPSS 60 ve B sınıfı ehliyete sahip olma şartı aranıyor! İşte başvuru şekli…

Adaylar www.mersin.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,

2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)