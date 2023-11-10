ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanması, adayların eğitim süreçlerine devam edip etmeyeceklerini ve özel güvenlik görevlisi olarak görev alıp alamayacaklarını belirlemede önemli bir adım olacak. Peki 105. Dönem ÖGG sınav soçuları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim sınavı, 21 Ekim'de gerçekleşti. Hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için sınavlara katılan adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi duyurularıyla adaylara iletilecek. ÖGG sınav sonuçları internet üzerinden adaylara bildirilirken herhangi basılı sonuç bilgisi paylaşılmayacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?