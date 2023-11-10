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ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor. Peki 105. Dönem ÖGG sınav soçuları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanması, adayların eğitim süreçlerine devam edip etmeyeceklerini ve özel güvenlik görevlisi olarak görev alıp alamayacaklarını belirlemede önemli bir adım olacak. Peki 105. Dönem ÖGG sınav soçuları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim sınavı, 21 Ekim'de gerçekleşti. Hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için sınavlara katılan adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi duyurularıyla adaylara iletilecek. ÖGG sınav sonuçları internet üzerinden adaylara bildirilirken herhangi basılı sonuç bilgisi paylaşılmayacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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