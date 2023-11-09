Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
"Ziraat Bankası sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel alımı yapacak olan Ziraat Bankası, başvuru ve sınav sürecine ilişkin açıklama yaptı. İşte, konunun ayrıntıları...
"Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ziraat Bankası, başvuru ve sınav sürecine ilişkin adayları bilgilendirdi. İşte, sınav hakkında merak edilenler...
BAŞVURULAR HAKKINDA!
Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi'nin
https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200 TL ödeyecektir.
Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında üniversitenin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.
Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek. Sınav 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00'da yapılacak.
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- Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
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