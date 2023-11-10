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Kocatepe Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Kocatepe Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı gerçekleştireceğini ilan ediyor. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylarda en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler…

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