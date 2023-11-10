10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi….

Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi….

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi….

Bülent Ecevit Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen karolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, görevlendirmeyi KPSS puan sıralaması esasına göre gerçekleştirecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA