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Süleyman Demirel Üniversitesi lise mezunu personel alımına başladı! Başvuru ekranı ve şartları…

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Süleyman Demirel Üniversitesi lise mezunu personel alımına başladı! Başvuru ekranı ve şartları…

Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin detayları tablo ile açıklayan üniversite başvuruları online olarak toplamaya başladı. İşte başvuru ekranı…

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