09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Son başvuru tarihi ve şartları açıkladı! İşte alım yapılacak kadrolar…

KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Son başvuru tarihi ve şartları açıkladı! İşte alım yapılacak kadrolar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Son başvuru tarihi ve şartları açıkladı! İşte alım yapılacak kadrolar…

Munzur Üniversitesi belirtilen kadrolara en az lise mezunu personel alımı ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar adaylar ile paylaşılırken başvuruda bulunacak kişilerin en az 50 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte detaylar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA