KPSS puan şartı aranmıyor! Türkiye geneli ilkokul mezunu 31 bin personel alımı başları! Başvuru şartları ve ekranı…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu kurumları ve özel sektör personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanan ilanlar kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilmek üzere 31.151 beden işçisi alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar için KPSS puan şartı aranmıyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden online gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Kasım İŞKUR personel alım ilanları ve başvuru şekli…

NASIL BAŞVURU YAPILIR? (İŞKUR)

İŞKUR üzerinden başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR resmi internet sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Akabinde arama bölümüne "BEDEN İŞÇİSİ" yazarak arama butonuna tıklayın. Karşınıza alım yapan kurumların listesi listelenecek. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak E- Devlet şifresi ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.