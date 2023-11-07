İŞKUR başvuruları toplamaya başladı! TÜRKŞEKER lise mezunu işçi alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar…

TÜRKŞEKER, Türkiye İş Kurunu (İŞKUR) aracılığı ile farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 115 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise İŞKUR üzerinden 6 Kasım 2023 tarihi itibar ile duyurulacak. İşte tüm detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 6 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

Adaylar 6 Kasım 2023 tarihi itibari ile İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayacak. Başvuruların başladığı tarih itibari ile İŞKUR açık ilanlar sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKŞEKER" yazın ve ara ikonuna tıklayın. Listelenen ilanlar arasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın ve başvuru işlemini tamamlayın.