İŞKUR başvuruları toplamaya başladı! TÜRKŞEKER lise mezunu işçi alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar…
TÜRKŞEKER en az lise mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak toplanıyor. 6 Ekim 2023 tarihi itibari ile açılacak sisteme başvuracak adaylardan ise KPSS puan şartı aranmıyor. İşte ayrıntılar…
TÜRKŞEKER, Türkiye İş Kurunu (İŞKUR) aracılığı ile farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 115 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise İŞKUR üzerinden 6 Kasım 2023 tarihi itibar ile duyurulacak. İşte tüm detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 6 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.
Adaylar 6 Kasım 2023 tarihi itibari ile İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayacak. Başvuruların başladığı tarih itibari ile İŞKUR açık ilanlar sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKŞEKER" yazın ve ara ikonuna tıklayın. Listelenen ilanlar arasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın ve başvuru işlemini tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
KADROLARA GÖRE DİĞER DETAYLAR!
Kadro ve Detaylar
Kadro ve Detaylar
Kadro ve Detaylar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...
- Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!
- İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...
- Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!