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Sadece KPSS puanına sahip olmak yeterli! En az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Sadece KPSS puanına sahip olmak yeterli! En az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Bartın Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olurken bazı kadrolar için sadece KPSS puanına sahip olmak yeterli.

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