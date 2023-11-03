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Lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar açıklandı.

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar açıklandı.

Bartın Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Büro personeli, şoför, destek personeli, güvenlik görevlisi ve tekniker kadroları için alım yapacağını açıklayan kurum, başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı.

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