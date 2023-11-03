03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Bakırçay Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Bakırçay Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
Bakırçay Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Bakırçay Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen detayları açıklayan kurum, lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA