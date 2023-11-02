Lise mezunu Büro Personeli, Spor uzmanı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Mühendis alımı yapacak! Başvurular ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

2) Teknik hizmetlerde yer alan pozisyonlar için istenen sertifikalar hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

3) İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların veya vizelerin ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

4) Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

5) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

8) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

9) Başvurularda tüm pozisyon unvanları için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.

a) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

b) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

c) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

10) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

11) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

12) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.