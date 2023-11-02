Lise mezunu Büro Personeli, Spor uzmanı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Mühendis alımı yapacak! Başvurular ne zaman?
Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilenleri duyuran üniversite, KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme gerçekleştirecek. İşte detaylar….
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Spor uzmanı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Mühendis kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm kadro detaylarını açıklayan üniversite, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 15 kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekiyor.
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Tecrübe istenilen alanlar için hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı tecrübe belgesi ile SGK hizmet dökümü (her iki belge de beyan edilmek zorundadır)
7) İlgili unvana ilişkin sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
2) Teknik hizmetlerde yer alan pozisyonlar için istenen sertifikalar hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
3) İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların veya vizelerin ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.
4) Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.
5) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
8) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
9) Başvurularda tüm pozisyon unvanları için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.
a) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
b) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
c) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
10) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
11) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
12) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...
- BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
- Fed kararı son dakika | FED faiz kararı ne oldu, 2023 Kasım ayı kararı yüzde kaç? FED toplantı tarihleri nedir?
- CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?
- Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?
- THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...
- Son dakika Sigara zammı | Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? 1 Kasım güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi...
- Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...
- Fenerbahçe'ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa'ya yetişecek mi?
- Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 2-3-5-6-9-10-15 Kasım tarihleri arasında hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...
- Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...