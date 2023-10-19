Kızılay Ekim ayında KPSS şartsız 7 farklı kadroya personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
Kızılay KPSS puan şartı aramaksızın Ekim ayı içerisinde personel alımı yapacağı kadroları ilan etti. Kadrolara ilişkin detayları resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlar ile açıklayan kurum, en az ön lisans mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve detaylar…
Kızılay Ekim ayı içerisinde personel alımı yayınlamaya devam ediyor. Ankara, Gaziantep, Erzincan illerinde görev yapacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecine dair detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan kurum, adaylardan gelen başvuruları online olarak almaya devam ediyor. En az ön lisans mezunu adayları değerlendirecek olan kurum, başvuru şartları ve tarihlerini de ilan etti. İşte Kızılay Ekim ayı personel alım ilanları…
KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
- Maliyet Muhasebesi Uzmanı
- Proje Sorumlusu
- Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı
- Çadır dikim ve yapıştırma ustası
- Çağrı merkezi operatörü
- Satın alma uzmanı
- Makine bakım teknikeri
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfasına basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx giriş yapın. Karşınıza ilanlar listelenecektir. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve başvur ikonuna tıklayın.
Daha öncesinde kaydınız yoksa kişisel bilgilerinizi adımları takip ederek hesap oluşturun sonrasında başvurunuzu tamamlayın.
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