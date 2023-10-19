Kızılay Ekim ayında KPSS şartsız 7 farklı kadroya personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Kızılay Ekim ayı içerisinde personel alımı yayınlamaya devam ediyor. Ankara, Gaziantep, Erzincan illerinde görev yapacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecine dair detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan kurum, adaylardan gelen başvuruları online olarak almaya devam ediyor. En az ön lisans mezunu adayları değerlendirecek olan kurum, başvuru şartları ve tarihlerini de ilan etti. İşte Kızılay Ekim ayı personel alım ilanları…

KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?