Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. Adaylar ilan edilen dillerden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir.

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