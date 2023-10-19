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Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…

Diyanet İşleri Başkanlığı en az KPSS 50 puan ile mütercim-tercüman alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları açıklayan kurum, en az lisans mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru şartları ve ekranı…

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şart ışığında mütercim-tercüman unvanlı sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları online olarak toplamaya başlayacak olan DİB, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte Diyanet personel alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. Adaylar ilan edilen dillerden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir.

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