Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...

"Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, cevabı...