19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...

Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
ABONE OL
Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Tarih açıklaması...

"Kaymakamlık sınavı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları sonucunda, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi resmi olarak belirlendi. Kaymakam olabilmek için büyük bir heyecanla bekleyen yüzlerce adayın merakla beklediği bu bilgiler, sınav sürecine dair önemli detayları içeriyor. Peki, Kaymakamlık sınavı tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

"Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, cevabı...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu. Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

ALİ YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…

Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;

Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz. Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Siz şimdiden çalışmaya başlayın."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA