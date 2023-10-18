YSK lise mezunu memur alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihini belli oldu!
Yüksek Seçim Kurulu en az lise mezunu 107 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 70 KPSS puan şartı aradığını belirtti. İşte merak edilen ayrıntılar…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartlar uyarınca Sekreter, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Bekçi, Hizmetli, Zabıt Katibi kadrolarına personel alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yine adaylardan en az 70 KPSS puan şartı aradığını açıkladı. İşte başvuru detayları…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
YSK KADRO DETAYLARI
YSK KADRO DETAYLARI
YSK KADRO DETAYLARI
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