SPK lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi…
Sermaye Piyasası Kurulu KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin her detayı açıklayan SPK, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru ekranı…
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlar uyarınca 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 4 Hizmetli olmak üzere toplamda 66 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkine merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. Ayrıca SPK yine adaylardan beraberinde en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Sermaye Piyasası Kurulu personel alımı başvuruları 18 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 1 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Tekniker, Arşivci, Teknisyen , Koruma ve Güvenlik Memuru ve Şoför için 35 yaşını, Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
6) ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.
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