TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi başladı mı?
"TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kura süreciyle ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Zonguldak ili için yapılacak alımların kurası 13 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? TTK Bartın - Karabük işçi alımı kura çekimi başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zonguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Zonguldak kura çekimi ardından gözler diğer illere çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde yaptığı açıklamada; "Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullanmıştı.
BARTIN VE KARABÜK KURALARI HAKKINDA
Bartın ve Karabük kura çekimleri 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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