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Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı tamamlandıktan sonra adaylar başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte konu hakkında detaylar...

"Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilecek olan bekçilerin sınavı 30 Eylül'de uygulandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçi sınavı sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresinden ve ya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

•Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

•Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

•Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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