17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri 31. Dönem POMEM 3924 polis alımı son durum ne? EGM POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? https://ais.pa.edu.tr başvuru...

31. Dönem POMEM 3924 polis alımı son durum ne? EGM POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? https://ais.pa.edu.tr başvuru...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
31. Dönem POMEM 3924 polis alımı son durum ne? EGM POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? https://ais.pa.edu.tr başvuru...

31. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları, polis adayları tarafından büyük bir önemle beklenen bir süreç. Bu başvuruların ne zaman yapılacağı, polis olma yolunda ilerlemek isteyen binlerce aday tarafından merak ediliyor. Peki 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Polis adayları için Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları büyük bir önem taşıyor. 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları, polis adayları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Polis olma hayali kuran binlerce aday, bu sürecin sonuçlanmasını ve polis akademisinde eğitim almaya başlamayı arzuluyor. İşte başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin merak edilenler...

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.

📌30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA