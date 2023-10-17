31. Dönem POMEM 3924 polis alımı son durum ne? EGM POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler? https://ais.pa.edu.tr başvuru...

Polis adayları için Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları büyük bir önem taşıyor. 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları, polis adayları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Polis olma hayali kuran binlerce aday, bu sürecin sonuçlanmasını ve polis akademisinde eğitim almaya başlamayı arzuluyor. İşte başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin merak edilenler...

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.