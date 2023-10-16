Dicle Üniversitesi en az lise mezunu personel alıyor! Hemşire, Sağlık Teknikeri, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Destek Personeli alımı başladı
Dicle Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile belirtilen kadrolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru ekranı ve şartları
Dicle Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Hemşire, Sağlık Teknikeri, Perfizyonist, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları merak edilen diğer tüm detaylar yayınlanan ilan ile adaylara duyuruldu. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Dicle Üniversitesi personel alımı başvuruları 16 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
GEREKLİ BELGELER NELER?
1-Başvuru formu (Sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi,
3-İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir,
5-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa sertifikaların eklenmesi,
6-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi,
7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa sertifikaların eklenmesi,
8-Şoför adayları için ehliyetin eklenmesi.
9-Yükseköğretim Kurumunda (Üniversitelerde) öğrenci kaydı olmadığına dair belgenin yüklenmesi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
Kadro detayları
Kadro detayları
Kadro detayları
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak,
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5-Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir,
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.
14-Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.
15-İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.
16- Destek Personeli pozisyonlarına başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim kurumunda (üniversitelerde örgün eğitim) öğrenci olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
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