Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kura tarihi 2023 | TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Asıl adaylar listesi...
MEMURLAR ahaber.com.tr
TTK, 2 bin işçi alımı için kura çekim tarihi araştırılıyor. Her il için ayrı ayrı gerçekleştirilecek olan kura çekimi, noter gözetiminde yapılacak. Söz konusu işçi alımı için Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde yapılacak. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kura çekim tarihi...
TTK, 2 bin işçi alımı için kura çekim tarihi araştırılıyor. Başvuruları Eylül ayında sona eren TTK 2 bin işçi alımına yönelik kura tarihleri belli oldu.. İşte, haberin detayları...
TTK İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı kura çekimi 13 Ekim'de Zonguldak ve 20 Ekim'de ise Bartın ve Karabük'te yapılacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kapsamında Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacak.
SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
TTK tarafından yapılacak kuranın sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınlanacak.
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