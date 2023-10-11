"SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. İşte konu hakkında detaylar...