SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS-2023/6 tercihleri olarak alınan başvuruların sonuçları bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. İşte konu hakkında detaylar...
KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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