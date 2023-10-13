Bekçilik yazılı sınav sonuçları sonuç tarihi | 2023/1 PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023/1 Bekçilik sınavı, binlerce adayın katıldığı yazılı aşamanın tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Sınavda başarılı olabilmek için en az 50 puan almak gerekmekte ve bu eşiği aşamayan adaylar elenecekler. Şu anda adaylar, Polis Akademisi'nin sonuçları resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden bekliyorlar. Peki 2023/1 PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023/1 Bekçilik sınavı, binlerce adayın katıldığı yazılı aşamanın tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Sınavda başarılı olabilmek için en az 50 puan almak gerekmekte ve bu eşiği aşamayan adaylar elenecekler. Şu anda adaylar, Polis Akademisi'nin sonuçları resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden bekliyorlar. Peki 2023/1 PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi'nin gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali bulunmuyor.
Daha önce duyurulan takvime göre yazılı sınav sonuçları 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.
Sonuçların açıklanma saatine ilişkin ise bir bilgilendirme bulunmuyor.
BEKÇİLİK SONUCU NASIL SORGULANIR?
Bekçilik sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. En düşük 50 puan alan adaylar başarılı olacak. Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulama yapabilir.
Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puan bilgisi yer alacak.
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