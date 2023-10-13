2023/1 Bekçilik sınavı, binlerce adayın katıldığı yazılı aşamanın tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Sınavda başarılı olabilmek için en az 50 puan almak gerekmekte ve bu eşiği aşamayan adaylar elenecekler. Şu anda adaylar, Polis Akademisi'nin sonuçları resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresinden bekliyorlar. Peki 2023/1 PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi'nin gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali bulunmuyor.