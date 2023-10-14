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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından Büro Personeli ve Temizlik Görevlisi istihdamı sağlayacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları paylaşan Üniversite, adaylardan 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

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