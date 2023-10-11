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LÖSEV iş başvuru ekranı ve şartları 2023 | Lise mezunu olmak yeterli! 15 farklı branşta iş ilanını duyurdu: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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LÖSEV iş başvuru ekranı ve şartları 2023 | Lise mezunu olmak yeterli! 15 farklı branşta iş ilanını duyurdu: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan son dakika duyurusuna göre, LÖSEV'e farklı kadrolarda personel ve işçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu duyuruların İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Halkla ilişkiler görevlisi, güvenlik, şoför, temizlik görevlisi gibi birbirinden farklı branşlarda ilanlar açıldı. İşte başvuru şartları ve detayları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet sitesi üzerinden son dakika duyurusuyla LÖSEV'e farklı kadrolarda personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu önemli istihdam fırsatları, iş arayanlar için büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. İşte online başvuru ekranı...

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR NELER?

📌Halkla İlişkiler Görevlisi,
📌İdari İşler Uzmanı,
📌İdari Destek Görevlisi,
📌Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
📌Temizlik Görevlisi,
📌Güvenlik Görevlisi,
📌Aşçı,
📌Garson,
📌Bulaşıkçı,
📌Çamaşırcı,
📌Depo Görevlisi,
📌İdari Büro Görevlisi,
📌Servis Şoförü,

İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Her meslek grubuna göre değişiklik gösteren özel şartlar mevcuttur. Bu sebele İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret ederek ilgili ilanın detaylarına tıklayarak net bilgiye ulaşabilirsiniz.

ONLİNE İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubunu yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

👉İŞKUR LÖSEV İŞ BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

📖İŞKUR'A KAYIT OLMA REHBERİ

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

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