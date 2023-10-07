Mersin Büyükşehir Beledisi lise mezunu itfaiye eri alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere toplamda 50 İtfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Belediye, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kurum başvuruda bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Mersin Büyükşehir Beledisi itfaiye alımı başvuruları 6 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar www.mersin.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formu ve belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/ Mersin adresine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.