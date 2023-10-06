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Uludağ Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Uludağ Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Bursa Uludağ Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan şartı arıyor.

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