Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
"Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konulara arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek. İşte konu hakkında detaylar...
"Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak. İşte konu hakkında açıklamalar...
TAKVİM PAYLAŞILDI
Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.
SONUÇ TARİHİ
Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
SONUÇLARIN DUYURULMA SÜRECİ
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
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