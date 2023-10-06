"Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak. İşte konu hakkında açıklamalar...