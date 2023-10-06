Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?
"Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecen 1500 memur alımı yapılıyor. Bakanlık tarafından alıma ilişkin yapılan duyuruda, 81 ilde görevlendirilmek üzere ÖSYM aracılığıyla bin 500 memur istihdam edileceği yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...
"Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında Ticaret Bakanlığı'nca 1500 kadrolu memur alımı yapılıyor. ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle yapılacak istihdam neticesinde alım yapılcak personellerin bir kısmının gümrük kapılarında görevlendirileceği bildirildi. İşte konu hakkında detaylar...
TİCARET BAKANLIĞI 1500 MEMUR ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?
Ticaret Bakanlığı personel alımına dair duyuru yayımladı. Buna göre 1500 kadrolu memur istihdam edilecek ancak alıma dair kesin tarih paylaşımı yapılmadı. Personel temini sonucunda istihdam edilecek memurlar 81 ilde görevlendirilecek.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."
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- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?
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