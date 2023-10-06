Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?

TİCARET BAKANLIĞI 1500 MEMUR ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?

Ticaret Bakanlığı personel alımına dair duyuru yayımladı. Buna göre 1500 kadrolu memur istihdam edilecek ancak alıma dair kesin tarih paylaşımı yapılmadı. Personel temini sonucunda istihdam edilecek memurlar 81 ilde görevlendirilecek.