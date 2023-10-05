"Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınavlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...