Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
"Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı uygulandı. Bekçi olmak isteyen adaylar, bekçilik sınavına katılım sağladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınavlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023/1 BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavları Ankara'da 30 Eylül'de tamamlandı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı.
Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.
BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
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