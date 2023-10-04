Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarına katılmayı planlayan adaylar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav Takvimi doğrultusunda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detayları...

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.