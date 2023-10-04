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Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...

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Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarına katılmayı planlayan adaylar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav Takvimi doğrultusunda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarına katılmayı planlayan adaylar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav Takvimi doğrultusunda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detayları...

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

SINAV ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

SONUÇLAR 24 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

MEB ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI (ÖKBYS) KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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