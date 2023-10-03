GSB duyuru son dakika: GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları...
"GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı kapsamında 4 bin 501 bakım onarım ve koruma güvenlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama işlemleri başladı. Öncesinde açıklanan büro, temizlik görevlisi, psikolog isim listesi ardından sırada 2. Adım var. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. Başvuru sonucu koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım personeli için bekleniyor. 11 bin 455 sözleşmeli personel 2. Etap sonuçları ile alımda tüm adımlar tamamlanacak. İşte konu hakkında detaylar...
1. ETAP GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;
Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos (00.00) - 1 Eylül (17.00) tarihleri arasında alındı.
Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos (00.00) - 6 Eylül (17.00) tarihleri arasında gerçekleştirildi.
11 BİN 455 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
2. ETAP GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk etap başvurularının açıklanması ardından kalan branşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek.
Çok geçmeden sonuç sürecinin tamamlanması bekleniyor.
GSB PERSONEL ALIMI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İşte, alım yapılacak kontenjan sayısı;
Toplam kontenjan 4501
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 bin 622
Bakım Onarım Destek Görevlisi 879
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- GSB duyuru son dakika: GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları...
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