GSB duyuru son dakika: GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları...

"GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. Başvuru sonucu koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım personeli için bekleniyor. 11 bin 455 sözleşmeli personel 2. Etap sonuçları ile alımda tüm adımlar tamamlanacak. İşte konu hakkında detaylar...