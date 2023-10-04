Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….
Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapacağını açıkladı. KPSS 70 puan şartı arayan kurum, 25-40 yaşları arasında adaylar arasından görevlendirme yapacak. İşte başvuru ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlendirilmek üzere destek personeli yani hizmetli alımı yapacağını açıkladı Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı Ayrıca adaylardan KPSS-P94 puan türünden en az 70 puana sahip olma şartı arıyor. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 16 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 20.10.2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecek.
Adaylar E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
- Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….
- 31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları
- Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
- 6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
- Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak!
- Köylüler tarlaya giderken bildikleri tüm duaları okuyorlar! Kabus gibi o ilçeye çöktü
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...
- Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni
- Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
- 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı!