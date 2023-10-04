04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü EGM lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….

Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapacağını açıkladı. KPSS 70 puan şartı arayan kurum, 25-40 yaşları arasında adaylar arasından görevlendirme yapacak. İşte başvuru ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlendirilmek üzere destek personeli yani hizmetli alımı yapacağını açıkladı Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı Ayrıca adaylardan KPSS-P94 puan türünden en az 70 puana sahip olma şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 16 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 20.10.2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

Adaylar E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

- Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA