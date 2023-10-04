Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlendirilmek üzere destek personeli yani hizmetli alımı yapacağını açıkladı Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı Ayrıca adaylardan KPSS-P94 puan türünden en az 70 puana sahip olma şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 16 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 20.10.2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

Adaylar E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek

BAŞVURU EKRANI