Memurların mesai saatleri kısalacak mı, ne zaman? Çalışma saatleri ne kadar düşecek, mesai kaçla kaç arası olacak? İşte son durum...
Sosyal medyada gündeme getirilen ve memurların mesai saatlerinin değişeceği iddiaları, birçok vatandaşın ilgisini çekti. Bu iddialara göre, memurların mesai saatleri kısaltılacak ve çalışma günleri saat 09.00'da başlayıp saat 15.30'da sona erecektir. Bu bilgilere dayanak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşık 4 ay önce yaptığı açıklama gösterilmektedir. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Çalışma saatleri değişiyor mu, çalışma saatleri kısalıyor mu soruları eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "6 saat mesai" önerisiyle gündeme geldi. Bilgin, bu önerisiyle dünyada örneklerinin görüldüğü kısa çalışma saatlerine dikkat çekti ve verimliliğin artırılması amacıyla akademik çalışmaların yapıldığını belirtti. İşte güncel gelişmeler...
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?
Henüz konuya ilişkin güncel yeni bir açıklama bulunmamaktadır. Resmi bir bilgi aktarıldığında haberimize eklenecektir.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Eski Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi:
"İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.
Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."
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