Zabıt Katibi Mülakat Sonuçları 2023 | Adalet Bakanlığı zabit katibi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı açıldı mı?

ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI NELER?

Zabıt kâtibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,