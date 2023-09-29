Zabıt Katibi Mülakat Sonuçları 2023 | Adalet Bakanlığı zabit katibi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı açıldı mı?
Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği zabıt katibi alımıyla ilgili merakla beklenen sonuçlar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, 20 binin üzerinde zabıt katibi alımı sürecinin devam ettiğini ve sonuçların ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Adaylar, sonuçların bir an önce paylaşılmasını bekliyor. Bu alım, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı olacak. işte tüm merak edilen detaylar...
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan zabıt katibi alımları, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündemle ilgili yaptığı açıklamalarda, zabıt katibi alımları da değerlendirildi. Başvuru yapan adaylar, sonuçların bir an önce ilan edilmesini bekliyor. Zabıt katibi alımları, istihdam fırsatları arayan birçok kişi için önemli bir adım olabilir ve sonuçların açıklanması heyecanla bekleniyor. İşte detayları...
ZABIT KATİBİ 2023 ATAMALARI SON DURUM NE?
Bakan Tunç, zabıt katibi atamalarına ilişkin soru üzerine mülakatların yapıldığını, değerlendirme aşamasında bulunduklarını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak "20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları, mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak" dedi.
ZABIT KATİBİ ÖZEL ŞARTLARI NELER?
Zabıt kâtibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
ZABIT KATİBİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NEDİR?
Zabıt kâtibi unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın "Özel Şartlar" başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
- Sağlık beyanı formu,
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