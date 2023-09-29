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Harran Üniversitesi lise mezunu personel alımı başladı! Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Harran Üniversitesi lise mezunu personel alımı başladı! Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı

Harran Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum alımlara 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

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