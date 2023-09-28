Son Dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023 yılının son Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu!
Kaymakamlık adaylığı için son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Twiter üzerinden yaptığı açıklamada 2023 yılının son kaymakamlık sınav tarihini açıkladı! İşte detaylar
Kaymakam adaylarının heyecanla beklediği haber T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. 2023 yılının son kaymakam alımına ilişkin sınav tarihini resmi Twitter adresi üzerinden duyuran Bakan Yerlikaya, alım sürecine ilişkin detaylar açıkladı. İşte Kaymakamlık Sınav tarihi ve diğer detaylar…
KAYMALAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılının son Kaymakamlık Sınavının 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Bakan Yerli kaya;
Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…
Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;
Kaymakamlık Sınavımızı
3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve Kaymakam adayı alıyoruz.
Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.
Siz şimdiden çalışmaya başlayın.
Şeklinde açıklamada bulundu.
KAYMAKAMLIK ADAYLIĞI BAŞVURULARI
Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
- Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
- Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı?
- Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
- Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?