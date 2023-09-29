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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli

İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 69.424 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden herkesin merak ettiği personel ve işçi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. 81 il kapsamında istihdam edilecek adaylardan alım yapılacak kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kamu kurum ve kuruluşlara göre değişiklik gösteren başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR resmi internet sayfasından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre ise 69.424 personel ve işçi alımı yapılacak işte detaylar…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

Ambar/Depo Görevlisi 1874

Aşçı 1192

Beden İşçisi (Genel) 33390

Elektrikçi (Genel) 938

Forklift Operatörü 1236

Garson (Servis Elemanı) 2683

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1974

İnşaat İşçisi 1146

Kasiyer 1405

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 870

Konfeksiyon İşçisi 1869

Madenci (Genel) 2021

Ön Muhasebeci 1751

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2823

Paketleme İşçisi 2363

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1146

Reyon Görevlisi 1017

Satış Danışmanı / Uzmanı 3340

Şoför-Yük Taşıma 1648

Temizlik Görevlisi 4738

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR personel ve işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın akabinde arama kısmına yukarıda yazan kadrolar arasından tercih ettiğiniz bölümü yazarak ara ikonuna tıklayın akabinde ilanlar listelenecektir.

Sonrasında başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilana kolayca başvuruda bulunun. İnternetten başvuruda bulunmak istemeyenler ise İŞKUR'a direkt giderek de başvuruda bulunabilirler…

İŞKUR İŞ BAŞVURU EKRANI

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