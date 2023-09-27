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Galatasaray Üniversitesi KPSS 55 puan ile personel alıyor! Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, İnşaat İşçisi, Boyacı, Elektrikçi ve Büro Personeli alımı başvuru şartları

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Galatasaray Üniversitesi KPSS 55 puan ile personel alıyor! Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, İnşaat İşçisi, Boyacı, Elektrikçi ve Büro Personeli alımı başvuru şartları

Galatasaray Üniversitesi KPSS 55 puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihi belli olan ilan kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlanacak. İşte ayrıntılar…

Galatasaray Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, İnşaat İşçisi, Boyacı, Elektrikçi ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yine adaylardan en az 55 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlanan ilan ile açıklandı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Galatasaray Üniversitesi personel alımı başvuruları 27 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 12 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,

c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,

ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar, (İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla istenilen belgeler ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.)

f) 1 adet fotoğraf.

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