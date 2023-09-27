"GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 bin 622 Koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 Bakım onarım destek görevlisi sonuçları için GSB'nin açıklaması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve yer merak ediyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...