GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?
"GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde yapıldı. Başvurular sonrasında 2.etap GSB personel alım sonuçları merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
"GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 bin 622 Koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 Bakım onarım destek görevlisi sonuçları için GSB'nin açıklaması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve yer merak ediyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB 2.etap personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. GSB koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personel (bakım onarım) sonuçları henüz belli olmadı.
Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
GSB 2.etap personel alımı sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden erişim sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! 4 marka 15 model:Asus, Lenova...
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Çiğ köftenin keşfinin sırrı ortaya çıktı! 40 asırlık lezzet tarihinin şifreleri çözüldü!
- Faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat Bankası 1.000.000 TL konut kredisi yeni taksit tablosu!
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi
- Yeni oranlar geldi! 2023 Eylül Kredi faizi hesaplama ekranı! 50.000 TL'nin ihtiyaç kredisi faiz oranı...
- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
- 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...