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GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?

"GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde yapıldı. Başvurular sonrasında 2.etap GSB personel alım sonuçları merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

"GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 bin 622 Koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 Bakım onarım destek görevlisi sonuçları için GSB'nin açıklaması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve yer merak ediyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB 2.etap personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. GSB koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personel (bakım onarım) sonuçları henüz belli olmadı.

Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

GSB 2.etap personel alımı sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden erişim sağlayacak.

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