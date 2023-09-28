İŞKUR 35 bin işçi alımı başladı! En az ilkokul mezunu adaylar için başvuru şartları açıkladı! İşte başvuru ekranı...
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 35 bin 461 beden işçisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar yayınlanan ilan ile adaylarla paylaşıldı. İşte 2023 Türkiye İş Kurumu personel ilanları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla 35.461 personel alımı için ilan yayınladı. Bu kapsamlı alımlar, özel sektör ve kamu sektöründe istihdam sağlama hedefiyle gerçekleştirilecek. Özellikle ilkokul mezunu adayları hedef alan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor.
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan başvuru koşulları ve detayları, adaylara benzersiz bir istihdam fırsatının kapılarını aralıyor. İlkokul mezunu olan adaylar, kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yaparak iş dünyasına adım atmalarını sağlayacak bu alımlardan yararlanabilirler.
Personel alım ilanlarına ilgi duyan adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinden detaylı bilgileri edinebilir ve başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu alımlar, sadece iş arayanlara yeni iş fırsatları sunmakla kalmayıp, Türkiye genelinde istihdamın güçlenmesine katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya da destek olmayı amaçlamaktadır.
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.
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