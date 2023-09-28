İŞKUR 35 bin işçi alımı başladı! En az ilkokul mezunu adaylar için başvuru şartları açıkladı! İşte başvuru ekranı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla 35.461 personel alımı için ilan yayınladı. Bu kapsamlı alımlar, özel sektör ve kamu sektöründe istihdam sağlama hedefiyle gerçekleştirilecek. Özellikle ilkokul mezunu adayları hedef alan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan başvuru koşulları ve detayları, adaylara benzersiz bir istihdam fırsatının kapılarını aralıyor. İlkokul mezunu olan adaylar, kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yaparak iş dünyasına adım atmalarını sağlayacak bu alımlardan yararlanabilirler.

Personel alım ilanlarına ilgi duyan adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinden detaylı bilgileri edinebilir ve başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu alımlar, sadece iş arayanlara yeni iş fırsatları sunmakla kalmayıp, Türkiye genelinde istihdamın güçlenmesine katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya da destek olmayı amaçlamaktadır.

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?